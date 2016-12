C&A-Filiale Gütersloh spendet 2000 Euro

Gütersloh. Auch in diesem Jahr unterstützt die C&A-Filiale Gütersloh mit ihrer Weihnachtsspendenaktion eine soziale Einrichtung. „Wir freuen uns, dass wir den Verein „Querschnitt-Gemeinsam selbständig wohnen in Gütersloh“ mit einer Spende von 2000 Euro unterstützen können“, sagte Petra Stracke, Team-Führerin der C&A-Filiale in Gütersloh. Bürgermeister Henning Schulz bedankte sich für dieses Engagement genauso wie Elisabeth Grawe vom Verein Querschnitt, in dem sich junge Erwachsene mit einem körperlichen Handicap und ihre Familien engagieren und eine Wohngemeinschaft fördern. Mit dem Bauprojekt „Am Bachschemm 12“, wird im kommenden Jahr ein Haus entstehen, in dem jedes Mitglied der Wohngemeinschaft eine eigene kleine Wohnung mieten und nach den persönlichen Wünschen einrichten und gestalten kann. Die zentrale Lage ermögliche auch Rollstuhlfahrern auf kurzen Wegen in die Innenstadt zu gelangen, sagte Elisabeth Grawe. Die Spende solle für die Einrichtung eines Gemeinschaftsbereichs verwendet werden.

BU: Mit einer Spende schenkte die C&A-Filiale jetzt Freude für den Verein „Querschnitt-Gemeinsam selbständig wohnen in Gütersloh e.V.“