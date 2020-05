Mähdrescherkauf in digitalen Zeiten

Harsewinkel. Dass sich Kunden die Ausstattung ihres neuen Autos online individuell zusammenstellen können, gehört bei den Herstellern mittlerweile zum Standard. Doch auch Landwirte können sich bei CLAAS auf die gleiche Weise ihre Wunsch-Maschine konfigurieren, die in der Regel jedoch wesentlich komplexer ist. Der neue Produktkonfigurator, den CLAAS am 4. Mai in Deutschland online schaltet, bietet eine frische Optik, intuitive Bedienung und zahlreiche neuen Funktionen und Inhalte. Welches Druschsystem der neue Mähdrescher haben soll, welche Motorleistung der Feldhäcksler und welches Radio der Traktor sind dabei noch die einfachsten Fragen. Auch Zusatzprodukte wie das passende Schneidwerk für den Mähdrescher können gleich mitkonfiguriert werden. „So unterschiedlich wie unsere Kunden sind auch ihre Arbeitsbedingungen – und damit ihre Anforderungen an unsere Produkte. Fast 7.200 Optionen in 514 Untertypen stehen zur Verfügung“, erläutert Christiane Westerkofort, Manager Sales & Training. Gekauft wird weiterhin beim Händler Der Konfigurator generiert aus etlichen möglichen Kombinationen die passende CLAAS Maschine für den Kunden. Produktgruppen können frei konfiguriert, vordefinierte Lösungen gewählt oder Maschinen individuell vervollständigt werden. Darüber hinaus wurden die Suchfunktion optimiert und die technischen Voraussetzungen geschaffen, um Marketinginhalte wie Highlights der Maschine darzustellen. Neben der besseren Bedienbarkeit ermöglicht der neue Konfigurator in Verbindung mit dem Kundenportal CLAAS connect auch die sichere Abwicklung von Auftragseingängen und Angebotsprozessen. Damit ist ein komplett digitaler Arbeitsprozess sichergestellt – von der Konfiguration der Maschine durch den Kunden über die Angebotserstellung durch den Händler bis hin zur Auftragsannahme am Produktionsstandort. Lediglich der Kauf muss anschließend „in natura“ durch den Händler vor Ort erfolgen. Optimiert für den mobilen Einsatz Der neue Konfigurator wurde auch für mobile Endgeräte optimiert und ist damit von überall erreichbar. Zu Beginn der Entwicklung stand das Einholen zahlreicher Kunden-Feedbacks. Daher ist der Konfigurator genau auf deren Bedürfnisse zugeschnitten. Bereits heute ist der bestehende Konfigurator bei mehr als 4.000 CLAAS Händlern und Werkbeauftragten in ca. 130 Märkten im Einsatz. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden genau da entgegen zu kommen, wo sie es brauchen. Dabei orientieren wir uns auch am Mediennutzungsverhalten der Kunden, welches sich aktuell stark wandelt“, so Christiane Westerkofort weiter.

Erreichbar ist der Konfigurator in Deutschland, Österreich und Polen ab Anfang Mai über claas.com. Über CLAAS Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit einer weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 11.400 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro.