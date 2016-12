Buschjost spendet zu Weihnachten

Bad Oeynhausen. Spenden statt Geschenke – das hat bei der Buschjost GmbH, einem Unternehmen von IMI Precision Engineering, bereits Tradition. Die Firma verzichtete auch in diesem Jahr wieder auf Weihnachtspräsente für Kunden und Geschäftspartner und spendete stattdessen für einen guten Zweck. Bereits zum dritten Mal wurde die Aktion „Wünsch dir was“ vom Verein Karlsson e.V. in Herford unterstützt. Bei dieser Aktion werden Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwachen Familien in der Region erfüllt.

„Zu unserem unternehmerischen Selbstverständnis gehört es, dass wir uns sozial engagieren“, erklärte Buschjost Geschäftsführer Oliver Wehking. „Und umso mehr freuen wir uns, dass wir vor Ort diese tolle Aktion unterstützen können. Wir hoffen, dass wir den Kindern damit eine Freude zum Weihnachtsfest bereiten.“

Doch nicht nur das Unternehmen Buschjost selbst, sondern auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich an der Aktion beteiligt. So konnten insgesamt 111 Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen im Alter von 1 bis 21 Jahren oder aber von ganzen Familien erfüllt werden. Der Wert der Pakete lag dabei um die 20 Euro aufwärts pro Kind, bei Familien entsprechend höher. „Auf das soziale Engagement unserer Mitarbeiter bin ich sehr stolz und ich bedanke mich für jede einzelne Initiative“, freute sich Oliver Wehking.

Ein Buch, ein Auto, eine Puppe oder ein Stofftier, aber auch eine warme Jacke, Hosen und andere Kleidungsstücke: Viele Wünsche sind gar nicht groß. Ihre Erfüllung kann dennoch ein großes Strahlen in Kinderaugen zaubern. Und so ließen sich die Mitarbeiter nicht lange auffordern. Innerhalb kürzester Zeit stapelten sich die Geschenke im Hause Buschjost.

Vanessa Reimann und Nicole Schröder vom Marketing übergaben Mitte Dezember die vielen Päckchen an Jutta La Mura und Jonas Feldmann vom Verein Karlsson e.V. Sie sorgen mit ihrem Team nun dafür, dass alle Geschenke pünktlich bis Weihnachten verteilt werden.

Über IMI Precision Engineering

IMI Precision Engineering ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter im Bereich der pneumatischen Antriebs- und Steuerungstechnik. Durch die besonders enge interne Zusammenarbeit innerhalb der IMI-Gruppe kann IMI Precision Engineering individuellste technologische Aufgabenstellungen seiner Kunden genau definieren, ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten und auf diese Weise zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen verhelfen. Durch die Nutzung von Synergien und die Verknüpfung von Expertenwissen im gesamten Unternehmensverbund werden Lösungen für Applikationen und Anwendungen verschiedenster Branchen angeboten. Hierfür stützt sich IMI Precision Engineering auf ein umfangreiches Portfolio an bewährten Premiumprodukten, das die Produktmarken IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion und IMI Maxseal umfasst. Mit der Innovationskraft und technischen Expertise von mehr als 6.000 Mitarbeitern ist IMI Precision Engineering mit Produktionsstätten weltweit vertreten und bietet gleichzeitig mit einem Vertriebs- und Servicenetz in 75 Ländern außergewöhnlichen Vor-Ort-Service. IMI Precision Engineering ist ein Unternehmensbereich der britischen IMI plc, die einen Jahresumsatz von ca. 1,7 Mrd. britischen Pfund erwirtschaftet. Technologiezentren befinden sich in den USA, Deutschland, Großbritannien und China.

www.imi-precision.com/de

Bildunterschrift 2 ( Bild_2_IMG_4398_b_print. jpg) :

Jutta La Mura (2. v. l.) und Jonas Feldmann (2. v. r.) nahmen die Päckchen Mitte Dezember entgegen, um sie anschließend pünktlich bis Heiligabend zu verteilen. Vanessa Reimann (ganz links) und Nicole Schröder (ganz rechts), Marketingassistentinnen bei Buschjost, überreichten die Geschenke stellvertretend für alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.