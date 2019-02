Burg Hülshoff – Center for Literature präsentiert Jahresprogramm

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Haus Rüschhaus stellte Burg Hülshoff – Center for Literature am Mittwoch das Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2019 vor.

Die Vorsitzende der Droste-Stiftung, Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, verkündete, dass die Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters die Schirmherrschaft für das diesjährige Droste-Festival übernimmt. Unter dem Titel this is a woman’s world rückt das Festival feministische Kunstpraxis in den Mittelpunkt – und damit auch eines der kulturpolitischen Anliegen der Schirmherrin.

Rüschoff-Parzinger brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die von Gründungsdirektor Dr. Jörg Albrecht konzipierte programmatische Ausrichtung des Center for Literature auch auf Bundesebene Anerkennung finde: „Das Potenzial, das die Burg hatte, ist wachgeküsst worden.“

Neben dem Droste-Festival im Juli sind die literarische Denkfabrik To belong or not to belong? im April, drei künstlerischen Arbeiten zum Thema Archäologie im Mai und der Ökologieschwerpunkt Anbauen! Highlights im Veranstaltungskalender.

Anbauen! wird übrigens auch prominent gefördert: von der Kulturstiftung des Bundes und der Kunststiftung NRW. Über das ganze Jahr präsentiert das CfL mehrere Kunstprojekte, die sich um Natur und Bauen drehen. Auch das große Festival Natur am Bau im September bringt Künstler*innen mit Expert*innen aus der Architektur, aus der Klimapolitik, der Landschaftsökologie, aber auch mit Bürger*innen aus der Region zusammen.

Diese beschäftigen sich mit der Frage nach der Zukunft des Planeten und der Nachhaltigkeit moderner Architektur. Im Fokus steht auch die Verbindung von Ökologie und Bauhaus. Im großen Jubiläumsjahr ist Anbauen! somit bundesweit das einzige Projekt, das sich dem Bauhaus aus literarischer Perspektive nähert.

„Anbauen! steht beispielhaft für unser Anliegen, die Menschen aus der Region einzubeziehen und gleichzeitig nationale und internationale Künstler*innen auf die Burg und ins Münsterland zu holen“, betonte Jörg Albrecht.

Den Rahmen der Pressekonferenz nahmen Jörg Albrecht und Anette Kettelhoit, Rektorin des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gy mnasiums Münster, zum Anlass, eine Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen, die vorsieht, das Schüler*innen des Gymnasiums zu einem jährlichen Workshop auf die Burg kommen und die erarbeiteten künstlerischen Formate öffentlich präsentieren. Kettelhoit zeigte sich erfreut über die Kooperation, da die Arbeit an einem auratischen Ort wie Burg Hülshoff noch einmal eine andere Form ganzheitlichen Lernens ermögliche.

Anbauen! ist ein Projekt von Burg Hülshoff – Center for Literature und wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und die Kunststiftung NRW. Das Projekt ist Teil des Jubiläumsprogramms 100 jahre bauhaus im westen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, des LWL und des LVR.

To belong or not to belong? und das Droste-Festival this is a woman’s world werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Droste-Festival wird außerdem gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

http://www.burg-huelshoff.de