Buntes Programm im Kaiserpalais

Tag der offenen Tür am Pfingstmontag, 21. Mai 2018

Bad Oeynhausen. Nach dem Erfolg im letzten Jahr werden auch dieses Mal wieder alle sieben GOP Häuser mit einem kulinarischen Streetfood-Stand vertreten sein, an dem die Besucher regionale Spezialitäten probieren dürfen. Rasant wird es in den stündlichen, kurzen Auszügen aus der Show „Slow“, denn hier ziehen die jungen Artisten das Tempo an und fegen in einer Geschwindigkeit über die Bühne, die den Zuschauern den Atem stocken lässt.

Auf die kleinen Gäste wartet die große Hüpfburg oder das Kinderschminken, während die Erwachsenen bei schönem Wetter auf der Sonnenterrasse einen ADIAMO-Cocktail, leckere Snacks, Kuchen oder Eis genießen. Im ADIAMO Dance Club versetzt eine spektakuläre Licht,- Laser- und Soundshow das Publikum stündlich in Disko-Stimmung. Für die musikalische Untermalung sorgt auch in diesem Jahr die Band „WannaBeatz“, die die Gäste zum Mitsingen und Mittanzen animiert. Wie wird mein Steak eigentlich perfekt und was kann ich außer Bratwurst über heißen Kohlen noch zubereiten? In den stattfindenden Mini- Grillkursen hat GOP Chefkoch Dirk Koschel viele nützliche Tipps und kleine Grill-Leckereien parat.

Für Action sorgt ein kleiner Auto-Parcours bei dem die Besucher den Nervenkitzel spüren, wenn es auf dem Beifahrersitz über eine Wippe oder eine Brücke mit 60 Grad Steigung geht. Wer sich einen Überblick über das bunte Treiben verschaffen möchte, kann mit dem GOP Ballon am Kran in luftige Höhen fahren und von dort die fantastische Aussicht genießen. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Tag der offenen Tür im Kaiserpalais ein reines Azubiprojekt. Johanna Becker, Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau im 2. Lehrjahr, hat sich mit Feuereifer an die Planung des großen Tages gemacht und war besonders begeistert über das Vertrauen, dass ihr mit diesem Projekt entgegen gebracht wurde: „Im Team ein so großes Event entstehen zu lassen und dabei federführend