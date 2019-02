Bunte Farbenpracht auf heißer Flamme

Glasperlen-Workshop im LWL-Museum in der Kaiserpfalz Paderborn

Paderborn. Ob als Schmuck oder in Kirchenfenstern – seit Jahrtausenden strahlt buntes Glas eine Faszination aus. Im frühen Mittelalter verarbeiteten die Menschen das lichtdurchlässige Material zu kunstvollen Perlen. Wer selbst mit Glas experimentieren möchte und seine eigene Perlenkette fertigen will, für den bietet das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn am 23. Februar von 10 bis 18 Uhr ein Kreativseminar an. Die Teilnahmekosten betragen 75 Euro inklusive Material, Eintritt und Führung. Anmeldeschluss ist der 15. Februar. Der Kursus richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene.

Dass mittelalterliche Glasperlen echte Kunstwerke sind, lernen die Teilnehmer zu Beginn auf einem Rundgang durch die Ausstellung. Die meisten Glasperlen sind archäologische Funde aus den Gräbern wohlhabender Frauen. Die Originale geben Ideen, um anschließend selbst tätig zu werden. Der Kursus vermittelt die grundlegenden Techniken der Perlenherstellung: Über einem Gasbrenner wird das zähflüssige Glas über einen feuerfesten Stab gewickelt. Der Kreativität sind wenige Grenzen gesetzt: Von der schlichten, einfarbigen Perle bis zu bunten Mosaiken ist alles möglich.

Je nach Geschick lassen sich in dem Kursus bis zu etwa zwölf Perlen herstellen. Die Besucherinnen nehmen aber noch mehr mit nachhause: Alle Werkzeuge und das Rohglas sind im freien Handel günstig verfügbar. Mit dem neuen Wissen kann jeder auch ohne großen Aufwand und Kosten die Produktion selbst fortsetzen. Der Tag in der Kaiserpfalz bietet also die Chance für ein neues Hobby.

Anmeldungen nimmt das LWL-Museum in der Kaiserpfalz unter der Telefonnummer 05251 1051-10 entgegen oder per E-Mail an kaiserpfalzmuseum@lwl.org.

Weitere Informationen unter http://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de oder https://de-de.facebook.com/museuminderkaiserpfalz/