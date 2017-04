Bunt wie das Leben: Tausendschön startet in die 3. Gartensaison

Das Gras wachsen hören, lebendige Erde zwischen den Fingern spüren, knackiges Bio-Gemüse saen, pflanzen, frisch ernten und genießen, das kann man ab März im Tausendschön. Aber der Gemeinschaftgarten in Leteln ist nicht allein zum Gärtnern da.Zirkuswelt, Repair-Girls, Nana-Power, Volle Pfanne, das sind einige Projekte, die in der Aminghauser Heide 11 angeboten werden. Mitmachen dürfen alle, die in einer interkulturellen Gemeinschaft eine gute Zeit miteinander verbringen wollen.