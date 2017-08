Bundeswirtschaftsministerin Zypries und Frauennetzwerk zu Gast bei Bertelsmann

Gütersloh. Frauen aus der Digitalbranche zusammenbringen und ihnen mehr Aufmerksamkeit zu verleihen – das hat sich das Netzwerk „Women in Digital“ (WIDI) zum Ziel gesetzt. Die gemeinnützige Initiative bietet Gründerinnen und Entscheiderinnen aus Unternehmen, Medien, Politik, Organisationen und Verbänden eine Plattform für Kooperationen, Projekte und Austausch. Unterstützung dafür erhielt „Women in Digital“ nun von Bertelsmann. Das Unternehmen stellte seine Berliner Repräsentanz als Austragungsort für die WIDI-Veranstaltung „Fit for Future – digitale Bildung als Schlüssel zur Karriere!“ zur Verfügung.

Die Podiumsdiskussion drehte sich um das Thema digitale Bildung Nico Rose, Vice President Employer Branding and Talent Acquisition bei Bertelsmann, gab zur Begrüßung einen Überblick über Europas größten Medienkonzern sowie über die Geschichte des Gebäudes an der Adresse Unter den Linden 1. Außerdem stellte er die verschiedenen Programme und Angebote vor, mit denen Bertelsmann die Bildung seiner Mitarbeiter fördert, darunter der E-Learning Anbieter Lynda.com oder die zentrale Learning-Organisation des Konzerns, die Bertelsmann University.

Die Bundeswirtschaftsministerin als Gastrednerin

Viel Gelegenheit zum Austausch Kernstück der Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema digitale Bildung, an der neben hochrangingen Führungskräften von Unternehmen, wie Siemens und Ebay Deutschland, auch Vertreter von Universitäten und Schulen teilnahmen. Mit Tine Schlaak, Business Development & Partnerships Manager bei Udacity in Berlin, war auch eine Bertelsmann-Kollegin Teil der Gesprächsrunde, die von der WIDI-Gründerin Tijen Onaran moderiert wurde. Für den abschließenden Vortrag hatten die Organisatoren Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries als Gastrednerin gewinnen können. „Digitale Bildung ist Voraussetzung für digitale Teilhabe. Wir brauchen mehr digitale Teilhabe gerade für Frauen“, sagte Zypries.

Nico Rose, Brigitte Zypries sowie die beiden WIDI-Gründerinnen Tijen Onaran und Constanze Wolff (v.l.) „Die Initiative „Women in Digital“ hat mit großem Elan und Geschick in kaum mehr als einem Jahr ein beachtliches Netzwerk unter digitalaffinen Frauen in Deutschland und ihren Unterstützern aufgebaut. Wir freuen uns, mit dieser erfolgreichen Veranstaltung einen weiteren Schritt auf dem noch jungen Weg von WIDI begleitet zu haben. Ich bin sicher, dass diese Partnerschaft uns in Zukunft helfen wird, die Digitalkompetenz von Bertelsmann zu stärken, ebenso wie unsere Bemühungen im Bereich der Diversity“, so das Fazit von Nico Rose.