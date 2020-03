BUND-Mitglieder zu Besuch bei Stückweise Unverpackt

Mitglieder der Lemgoer Gruppe im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland waren zu Besuch im Laden „Stückweise unverpackt“ in Detmold.

Detmold. Willi Hennebrüder vom Bund Lemgo wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass es nicht reicht über die riesigen Mengen an Verpackungsmüll zu klagen und es traurig zu finden, wenn Wale an Stränden landen deren Mageninhalt voller Plastik steckt, sondern Handeln ist angesagt und da ist ein Angebot von unverpackten Waren in BIO-Qualität genau der Weg, den man gehen müsse.

Inhaber Dennis Hammer erläuterte in seinem Vortrag worauf es ihm ankommt. Auch bei BIO-Produkten achtet er darauf, dass die Produkte von hoher Qualität sind, fragt nach und wenn möglich schaut er sich die Herstellung auch einmal vor Ort an. Wenn er feststellt, dass die Produkte doch nicht seinen Anforderungen entsprechen, werden sie sofort wieder aus dem Sortiment genommen. Bei der Aufbewahrung in den Großbehältern hat er bewusst auf Plastik verzichtet, dies wäre zwar wesentlich preiswerter gewesen, aber ein plastikfreies Konzept muss halt auch glaubwürdig sein, so seine Überzeugung. Wenn irgendwie möglich kauft er seine Produkte in der Region ein.

Für ihn ist besonderes wichtig, dass die Kunden gut beraten werden und dass dies auch ein wesentliches Merkmal seines Ladens ist, dass die Kunden sehr schätzen. Er geht davon aus, dass es 1 bis 2 Jahre dauert, ehe ein Umsatz erreicht wird, von dem man gut leben kann. Die Rückmeldungen aus der Kundschaft, die mittlerweile aus ganz Lippe zu ihm kommen, ist ausnahmslos positiv. Bei den begeisterten Lemgoer BUND-Mitgliedern war schnell klar, dass hier jemand mit viel Herz und Verstand ein Wagnis eingegangen ist, das absolut unterstützenswert ist. Als kleines Dankeschön hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht. Zwei Kartons mit leeren Gläsern, in die Kunden im Laden ihre Produkte abfüllen können. Das Fazit der Teilnehmer, wir kommen bestimmt wieder verbunden mit der Hoffnung von Seiten des BUND Lemgo, dass möglichst viele Bürger doch einfach einmal die Entscheidung treffen, möglichst auf Verpackungen zu verzichten.