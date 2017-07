bugatti expandiert weiter mit Stores an der Küste

Herford. Der Herforder Modehersteller bugatti Holding Brinkmann expandiert weiter mit Stores an der deutschen Nord- und Ostsee- Küste. Zu den bereits bestehenden sieben bugatti Stores im Norden kam im Juni ein weiterer mit 70 qm in Wyk auf Föhr hinzu. Im August dieses Jahres folgt dann noch Sellin auf Rügen mit 180 qm Verkaufsfläche. Damit setzt das Label seine kontrollierte Store-Offensive an touristisch attraktiven Standorten fort. Das Angebot umfasst das Vollsortiment der Männermode sowie Damenjacken und -mäntel, Accessoires und Schuhe.

Bei bugatti freut man sich über das gut funktionierende Konzept: „Überall dort, wo wir Sortiment, Standort, Präsentation und Personal selbst bestimmen, agieren wir überaus erfolgreich und profitieren direkt von der hohen Markenbegehrlichkeit bei unseren Endkunden“, so Stephan Horst, Marketingchef von bugatti. Das animiert zu mehr und man plant daher auch weitere Standorte in der Mitte und im Süden Deutschlands sowie in angrenzenden Nachbarländern.

Insgesamt verfügt das Label über 23 Stores sowie 534 Shop- Flächen weltweit.