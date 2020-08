Bürgerversammlung: B-Plan Mangelsdorf- /Dr. Brinkmann-Straße

Gütersloh. Der Planungsausschuss der Stadt Gütersloh hat am 28. April den Änderungsbeschluss zur 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Gütersloh (FNP 2020) im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan Nr. 301 „Dr.-Brinkmann-Straße/ Mangelsdorfstraße“ gefasst. Gleichzeitig hat er den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) BauGB gefasst. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung soll am Montag, 14. September, um 19 Uhr im Kleinen Saal der Stadthalle eine Bürgerversammlung dazu stattfinden.

Aus gegebenem Anlass bitten wir um Verständnis, dass eine Teilnahme an der Bürgerversammlung nur mit vorheriger Anmeldung möglich ist – entweder telefonisch unter 05241/822441 oder 05241/822383, oder per E-Mail an ndrhrmchrgtrslhdbeziehungsweise sndrstnkrgtrslhd.

Für Teilnehmende ist außerdem Mundschutz beim Einlass und beim Hinausgehen Pflicht.