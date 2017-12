Bürgerstiftung Detmold ruft zu lokalen Geldspenden in der Adventszeit auf

Erneut positive Bilanz auf der diesjährigen Stifterversammlung der Bürgerstiftung

Detmold. Viele machen sich in der besinnlichen Adventszeit Gedanken darüber, welcher gemeinnützigen Organisation sie in diesem Jahr noch etwas spenden. Die Bürgerstiftung Detmold rief auf ihrer diesjährigen Stifterversammlung am Mittwochabend nun dazu auf, neben Spenden für nationale und weltweite Förderzwecke auch ganz bewusst lokal zu spenden.

„Wir haben mit unseren Projekten tausende Detmolder erreicht und vielen Menschen in den letzten zwei Jahren geholfen. Dabei konnten wir mit jedem Euro sehr viel bewirken“, berichtete Kay Sandmann-Puzberg, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Über allen Projekten der Bürgerstiftung steht der Leitgedanke „Detmold soll noch lebens- und liebenswerter werden.“ Wie vielfältig das Engagement der Bürgerstiftung Detmold dazu in den Jahren geworden ist, verdeutlichten die Ausführungen auf der Versammlung, zu der die Stifter der letzten Jahre eingeladen waren.

Wurden 2006 erst gut zehn Menschen bei ihrem ersten Weg in ein Ehrenamt begleitet, so sind es über die Jahre Hunderte geworden, die sich durch die Bürgerstiftung in Kindergärten und Schulen engagieren oder als Vorlesepaten, in der Sprachförderung sowie bei der Hausaufgabenhilfe aktiv sind. Sie unterstützen ältere Menschen ebenso wie Menschen mit Handicap oder zu uns Geflüchtete. Den Nutzen spüren Tausende über die Jahre. „Wer sich engagieren möchte, ruft einfach bei uns an“, bestärkt Stiftungsratsvorsitzender Fritz Brakemeier.

Das soziale Engagement wird ergänzt durch Umwelt- und Bildungsprojekte. Bei dem „Handysammelprojekt“ in der Projektreihe „Detmold bewahrt“ haben tausende Detmolder mitgewirkt. Inzwischen ist das Projekt mehrfach ausgezeichnet und bereits als gute Idee von anderen Städten übernommen worden. Auch die stark genutzten offenen Bücherschränke in der Innenstadt, aus denen Menschen unabhängig ihres Geldbeutels Bücher herausnehmen können, gehört zu der Projektreihe. Das 2017 gestartete Bildungsprojekt „Detmold bewegt“ findet auch zunehmend Beachtung. Es soll Schülerinnen und Schülern und allen Detmoldern verdeutlichen, wie viel diese Stadt bewegt. „Detmold ist im Aufwind, und diese Stadt hat viel weiteres Potenzial“, verdeutlicht Andre Brinkmann, der sich seit Jahren für die Bürgerstiftung engagiert.

In der Projektreihe „Detmold ist Musik für jeden“ konnte mit Partnern erstmals in Detmold ein musikpädagogisches Konzept für alle Kinder in einer Kita umgesetzt werden. 99 Kinder in der Kita Jerxen-Orbke sind begeistert über drei Musikstunden in der Woche, und das Projekt zieht Kreise. Auch wurden im Sommer über 1.000 Schüler Zeuge spontaner Rockkonzerte in Detmolder Grundschulen und auf dem Marktplatz mit der Band KrAWAllo – für einige die erste musikalische Erfahrung dieser Art. Viel Bewegendes wurde auch über das Projekt „Geflüchtete werden Detmolder“ berichtet, in dem durch Sprachförderung, im Sport und im Miteinander viele Menschen wichtige Schritte aufeinander zugegangen sind – und weitergehen werden.

Das Fazit des Abends war eindeutig: Die Bürgerstiftung Detmold hat schon viel bewegt für Detmold, und sie hat noch einiges vor. Lokal zu denken und zu handeln, auch bei Spenden, ist einen Gedanken wert. Insbesondere, wenn mit jedem Euro nachweislich so viel bewegt wird wie hier.

​

Mehr Informationen zur Bürgerstiftung Detmold unter www.buergerstiftung-detmold.de

Spendenkonten der gemeinnützigen Bürgerstiftung Detmold:

Bei der Sparkasse Paderborn-Detmold IBAN: DE73 4765 0130 0047 0641 00

Bei der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold IBAN: DE15 4726 0121 0200 2000 00

Terminankündigung:

In der Projektreihe „Detmold ist Musik für jeden“ lädt die Bürgerstiftung Detmold am 12.12.2017 um 16.30 Uhr zum Advents-Rock’n’Roll-Konzert für Familien mit Kindergarten- und Grundschulkindern auf den Detmolder Marktplatz ein. Die Band KrAWAllo spielt Lieder aus dem neu erschienen „Weihnachts- und Winteralbum.“ Die Bürgerstiftung dankt der Manfred-Kaulen-Stiftung, Wittekinds-Kultur e.V. und dem Kulturteam Detmold für das gemeinsame Engagement zur „kulturellen Teilhabe für alle.“