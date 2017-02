Bürgerstiftung Detmold erhält viel Zuspruch

Detmold. Die Bürgerstiftung Detmold wirbt seit über 10 Jahren dafür, sich für Detmold gemeinsam zu engagieren. Gotti Schuster, Inhaber des Lippischen Hofs, unterstütze schon 2004 bei der Stiftungsgründung, und tut dies weiterhin. „Es ist doch toll, wie sich die Bürgerstiftung und ihre Projekte zum Nutzen Detmolds entwickelt haben,“ so Schuster. Die jetzige Spende haben Freunde des Lippischen Hofs bei einem vorweihnachtlichen Essen gespendet, und Schuster weiß das Geld bei der Bürgerstiftung in guten Händen: „Dort bewegt jeder Euro viel Positives, weil sich alle ehrenamtlich richtig reinhängen.“ Für herausragendes ehrenamtliches Engagement in Lippe wurde die Bürgerstiftung Detmold gerade erst mit der Verleihung des lippischen Ehrenrings 2017 durch Landrat Dr. Axel Lehmann öffentlich gewürdigt. Und Schuster ist nur einer von vielen: Christina Haberbeck stärkte das Stiftungskapital in diesen Tagen mit einer vierstelligen Summe, und die Wortmann Schuh-Holding-KG spendete der Bürgerstiftung 1.000 Euro für kommende Projekte mit positiver Wirkung für Detmold.

Und tatsächlich folgt direkt der nächste große Wurf der Bürgerstiftung. Vor wenigen Wochen endete ihr großes Handyprojekt in Detmold, und nun ist der Film zum Handyrekord fertig. Er sei wahrlich gelungen, heißt es von Seiten der Stiftung. Dieser wird am Sonntag, dem 29.01.2017, bei Facebook und Youtube auf den Seiten der Bürgerstiftung Detmold veröffentlicht. Der Titel „Macht’s wie Detmold“ verdeutlicht die überregionalen Ambitionen. Tausende Detmolder haben begeistert mitgemacht beim großen Handysammeln. Sie alle werden zu sehen sein in einem Video über eine Stadt, die in einer bemerkenswerten Geschlossenheit Gutes bewegt. Die Bürgerstiftung ruft alle Freunde von Detmold auf, diesen Film zu liken und noch besser zu teilen, um die schöne Geschichte zehntausendfach zu verbreiten. Gespannt beobachtet die Bürgerstiftung auch das Interesse des Fernsehsenders KIKA an diesem Projekt, vielleicht erhält Detmold damit bundesweit sympathische Beachtung.