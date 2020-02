Kreis Höxter. Die nächste Bürgersprechstunde in der Warburger Nebenstelle der Kreisverwaltung, Bahnhofstraße 26, wird am Dienstag, 18. Februar 2020, angeboten. Bürgerinnen und Bürger können sich in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in Raum 208 mit ihren Anliegen an Herrn Kreisdirektor Klaus Schumacher wenden, der Herrn Landrat Friedhelm Spieker krankheitsbedingt vertreten wird.