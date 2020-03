Bürgermeistersprechstunde am Telefon

Höxter. Da der Zugang zur Stadtverwaltung Höxter aufgrund der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus zurzeit nur eingeschränkt möglich ist, kann auch die Bürgermeistersprechstunde nicht wie gewohnt stattfinden.

Bürgermeister Alexander Fischer möchte aber trotzdem die Sorgen, Anliegen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger hören. Darum bietet er am Donnerstag, 02. April in der Zeit von 15.00 bis 16.30 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Zu erreichen ist der Bürgermeister über die 05271/963 1000.

Aber auch außerhalb der Sprechstunde können sich die Bürgerinnen und Bürger jederzeit an Bürgermeister Fischer wenden.

Für Fragen speziell zum Corona-Virus hat die Stadt Höxter außerdem unter der Telefonnummer 05271/963 4567 ein Bürgertelefon eingerichtet. Montags bis donnerstags zwischen 8:30 und 16:00 Uhr sowie freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr stehen dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zur Verfügung.