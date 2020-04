Bürgermeister von OWL setzen sich für Handel ein

Appell für Öffnung auch von größeren Handelseinrichtungen

Paderborn.Appell für den Handel aus OWL. Die Bürgermeister aus Detmold, Gütersloh, Herford, Höxter, Minden und Paderborn fordern, dass in der Corona-Krise auch größere Geschäfte öffnen dürfen, wenn sie sich auf die erlaubten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche beschränken. Sie kritisieren, dass die Regelung des § 5 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Handelseinrichtungen mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmetern nicht gestattet, durch Verkleinerung der zugänglichen Verkaufsfläche zu öffnen. Daher haben sich die Bürgermeister der oben genannten Städte in einem gemeinsamen Appell an den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und den Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Prof. Dr. Andreas Pinkwart gewandt.