Bürgermeister Fischer richtet sich mit Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger

Höxter. Mit einer weiteren Videobotschaft richtet sich Höxters Bürgermeister Alexander Fischer an die Bürgerinnen und Bürger. Aufgrund einer erwogenen Ausgangssperre der Bundesregierung, appelliert er an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten und möglichst auf alle Sozialkontakte zu verzichten. Die Botschaft ist auf der Webseite der Stadt zu sehen und über folgenden Link auf YouTube: https://youtu.be/sREPm5Rl35Y In dem Video sagt der Bürgermeister: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Am Samstag wird laut Kanzleramtschef Helge Braun die Bundesregierung darüber entscheiden, ob eine bundesweite Ausgangssperre erlassen werden muss.

Einige Regionen gehen bereits voran. In Italien und Frankreich gibt es sie schon landesweit – in Deutschland bislang nur vereinzelt oder mit Einschränkungen – etwa in Freiburg oder in Bayern: Ausgangssperren, um die Ansteckungsketten mit dem Coronavirus zu durchbrechen. Folgen nun bald auch die anderen Bundesländer? Darüber wird nach den Worten des Kanzleramtschefs maßgeblich das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Tagen entscheiden. Man werde das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen, sagte der CDU-Politiker. Der Samstag ist ein entscheidender Tag. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Daher noch einmal mein dringender Appell an Sie: Bitte halten Sie sich an die Regelungen der erlassenen Verfügung, auch wenn es schwer fallen mag. Meiden Sie öffentliche Plätze und verringern

Sie Sozialkontakte weitestgehend. Denn für bestimmte Risikogruppen ist das eine wirklich existenzielle Frage. Denken Sie an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, denken Sie an die kranken Mitmenschen. Es entscheidet sich in den kommenden Tagen, wie stark das Risiko und die Bedrohung für diese Personengruppen sein wird. Und das hängt von unser aller Verhalten ab. Von jedem einzelnen – von Ihnen und von uns. Ich kann ja verstehen, dass das schöne Wetter zum Verweilen in Gruppen einlädt. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass es immer noch Menschen gibt, die eng beieinander stehen und sitzen, große Gruppen in Einkaufsmärkten, kein Abstand – das Gegenteil von dem, was Experten in der jetzigen Zeit fordern.

So musste ich erfahren, dass sogar „Corona Partys“ auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Einrichtungen gefeiert werden. Aus diesem Grunde habe ich heute erneut die Anweisung an alle Bezirksverwaltungsstellenleiter gegeben, alle öffentlichen Gebäude zu schließen. Daher noch einmal mein dringender Appell: Schraub en Sie Sozialkontakte runter, halten Sie Abstand – sonst droht die Ausgangssperre. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir alle haben es selbst in der Hand, welche Freiheiten uns in den nächsten Tagen oder Wochen noch erhalten bleiben.“