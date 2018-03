Bürgermeister begrüßt Gäste aus Japan

Lemgo. In der vergangenen Woche besuchte eine Gruppe von Schülerinnen aus Japan die Alte Hansestadt Lemgo. Die Besuche finden seit 2005 regelmäßig statt. Dies ist durch eine Kooperation des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums mit der Myozai-Oberschule in Tokushima möglich

Vergangenen Donnerstag besuchten die Schülerinnen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Japanisch-Zentralkurses des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums das Lemgoer Rathaus. Mit dabei waren auch EKG-Schulleiterin Bärbel Fischer, Lehrerin Naomi Horstmann sowie ein Lehrer der japanischen Schule. Im Rathaus wurde die Gruppe von Bürgermeister Dr. Reiner Austermann herzlich empfangen. Dieser bedankte sich für den Besuch. Der Bürgermeister betonte, dass es immer wieder eine Freude ist, Gäste aus Japan begrüßen zu dürfen, besonders vor dem Hintergrund Engelbert Kaempfers, der eng mit Japan verbunden war. So könne auch ein kultureller Austausch gefördert werden.

Bevor die Gäste vom Bürgermeister empfangen wurden, bekamen sie bereits eine Stadtführung durch Lemgo. Zu den weiteren Programmpunkten gehörten Besuche in Bielefeld und Köln. Die japanischen Schülerinnen waren für die Zeit ihres Aufenthaltes in Lemgo in den Familien der deutschen Schülerinnen und Schüler untergebracht. So konnten besonders schnell persönliche Kontakte geknüpft werden.

Da es sich bei der japanischen Schule um eine Schwerpunktschule für Kunst und Musik handelt, konnten die Schülerinnen zudem im Musikunterricht am EKG hospitieren. So bekamen sie einen Eindruck, was die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten des Unterrichts in den beiden Ländern sind.

Als Abschluss fand ein bunter Austauschabend am EKG statt, bei dem auch die Schulleitung des Ceciliengymnasiums in Bielefeld, welches ebenfalls am Austausch mitwirkt, anwesend war. Insgesamt dauerte der Besuch in Deutschland für die Gäste aus Japan 6 Tage.