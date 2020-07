Bürgerinnen und Bürger sind gefragt

Die qualitativen Ziele des integrierten Mobilitätskonzepts wurden durch den Rat der Stadt Paderborn am 25. Juni dieses Jahres beschlossen und sehen eine integrierte, nachhaltigere Ausrichtung der Mobilität in Paderborn vor. In der nun anstehenden Beteiligung geht es darum dieses breit aufgestellte Zielsystem weiterzuentwickeln: Dazu werden die Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger zu den einzelnen Zielen aber auch Visionen zur zukünftigen Mobilität in Paderborn abgefragt. Letztlich können auch Zielwerte zum Modal Split formuliert werden – einem der zentralen Kennwerte für das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Diese Einschätzungen sind – ebenso wie die Beiträge aus den Bürgerforen – wichtige Grundlage und Maßstab für die Entwicklung von Handlungsfeldern und Maßnahmen, den demnächst anstehenden Arbeitsschritten im IMOK. Ende des Jahres sind dazu weitere Bürgerforen geplant.

Bis Ende August können interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Onlinebefragung teilnehmen und damit einen wichtigen Teil zur Ausgestaltung der zukünftigen Mobilität in Paderborn beitragen.