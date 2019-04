Bürger beteiligung zum Stadtbahnausbau nach Hillegossen

Bielefeld. Am Donnerstag, laden die Stadt Bielefeld und moBiel zu einer Bürgerbeteiligung zur möglichen Verlängerung einer Stadtbahn von Sieker oder Stieghorst nach Hillegossen ein. Hintergrund ist, dass in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird.

Mit der Umwandlung der „Catterick Barracks“ in ein neues Wohnquartier ist jetzt der passende Zeitpunkt, um alle Alternativen einer Stadbahn nach Hillegossen noch einmal unter den veränderten Rahmenbedingungen zu untersuchen. Mittels Flyer, Plakaten und Dialogkarten in örtlichen Geschäften wurde bereits in den Stadtteilen Sieker, Stieghorst und Hillegossen über die Veranstaltung informiert. Auch am Tag der Bürgerveranstaltung werden Dialogkarten ausgelegt, auf denen Interessierte ihre Fragen eintragen können.Im Laufe des Jahres wird es weitere Termine geben, bei denen sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen können. Die Presse ist ebenfalls herzlich willkommen an der Veranstaltung teilzunehmen.

So geht es weiter:

Mit Hilfe der Bürgerbeteiligung und eines Gutachters werden in diesem Jahr mögliche Trassenvarianten erarbeitet. Zum objektiven Vergleich werden alle gesammelten Vorschläge nach vorher festgelegten Kriterien bewertet. Die am besten bewerteten Varianten werden dann intensiver betrachtet und unter anderem auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft. Dazu findet eine weitere Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung im Sommer statt. Voraussichtlich Anfang 2020 soll eine Vorzugsvariante feststehen.

Termin Bürgerdialog zum Stadtbahnausbau nach Hillegossen:

Donnerstag, 11. April2019, 18 Uhr Wo: Gesamtschule Stieghorst, Am Wortkamp 3, 33605 Bielefeld Stadtbahn – Linie 3, Haltestelle Gesamtschule Stieghorst