Bürener Wandertag 2017: Trainingswanderungen starten am 19. Februar

Büren. Auch in diesem Jahr findet der Bürener Wandertag mit Wandermarathon statt. Am 07. Mai 2017 werden wieder zahlreiche Wanderer in Büren und Umgebung unterwegs sein. Highlight ist in jedem Jahr der Wandermarathon von 42 km. Um sich auf diese Herausforderung bestens vorbereiten zu können, beginnen bereits im Februar die Trainingswanderungen:

Werner Schmidt lädt am Sonntag, 19. Februar, zu der ersten Trainingswanderung ein. Treffpunkt für die 21 km lange Wanderung ist um 08:00 Uhr an der Pfarrkirche St. Britta, Weiberger Straße 20 in Büren-Weiberg.

Im März geht es mit Klaus Keiter durch den Ringelsteiner Wald: Treffpunkt für die ca. 20 km lange Wanderung ist am Sonntag, 12. März, um 09:00 Uhr der Parkplatz am Ringelsteiner Wald, Buschenbach 1 in Büren-Harth.

An der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9, treffen sich am Sonntag, 26. März, um 09:00 Uhr alle Interessierten mit Wanderführer Anton Neuhaus zu einer ebenfalls rund 20 km langen Wanderung.

Im April werden kurz vor dem Wandermarathon noch drei Trainingswanderungen angeboten: Norbert Schüth lädt am Samstag, 08. April, zum „Trainingswandern mal anders“ ein. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr die Almehalle, Terrassenweg 3 in Büren-Brenken.

Am Sonntag, 09. April, stehen mit Wanderführer Peter Fuest ca. 21 km auf dem Programm. Los geht es um 09:00 Uhr ab dem Burgparkplatz Wewelsburg, Burgwall 19 in Büren-Wewelsburg.

Die letzte Trainingswanderungen findet am Sonntag, 30. April, mit Willi Nietmann statt. Die ca. 21 km lange Tour startet um 09:00 Uhr an der Stadthalle Büren, Fürstenberger Straße 1a.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Strecken sind für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht geeignet.

Weitere Informationen zum Bürener Wandertag und zu den Trainingswanderungen gibt es bei der Stadt Büren, Kerstin Salerno, Tel. 02951 970 124 oder unter wandern@bueren.de.

Foto: Stadt Büren