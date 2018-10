Bürener Unternehmer treffen sich zum 1. Moritzabend

Büren. Mit einem gelungenen Programm feierten die Bürener und ihre Gäste den 1. Moritzmarkt. Am Vorabend trafen sich zum Unternehmerabend über 280 Gästen im Moritzzelt. Bewährtes er- halten, neues gestalten – unter diesem Motto stand der erste Bürener Moritzabend, der zahl- reiche Unternehmer in das Moritzzelt lockte. Bürgermeister Burkhard Schwuchow konnte am Abend in den Almeauen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Vereinswelt begrüßen. „Ich freue mich, dass wir gemeinsam den Start in den 1. Bürener Moritzmarkt einläuten können.“

Festredner des Abends war Unternehmer Dr. Christian Moll, der unter dem Titel „Pole Positi- on in Büren“ seine unternehmerischen Visionen vorstellte und über die Ansiedlungspläne von CHEFS CULINAR im Gewerbegebiet Büren West berichtete. Zuvor hatte Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Heimatflughafens Paderborn-Lippstadt die neuen Flugziele in der kom- menden Saison vorgestellt. „Unser Moritzabend soll sich zu einer willkommen Gelegenheit entwickeln, das Unternehmernetzwerk in geselliger Atmosphäre zu knüpfen“, betont Wirt- schaftsförderer Michael Kubat. Nach einer zünftigen westfälischen Brotzeit und dem belieb- ten Schnippelbohnengericht aus alten Oktobermarktzeiten startete dann um 20.30 Uhr die „40-Jahre-Tinte-Party“, bei der Festwirt Klaus Albracht mit den Bürenern in das Moritzmarkt- wochenende feierte.