Bürener präsentieren statistisches Jahrbuch

Büren.Das neue statistische Jahrbuch der Stadt Büren lässt kaum eine Frage unbeantwortet und enthält Daten aus nahezu allen Lebensbereichen der Bürener. Bürgermeister Burkhard Schwuchow präsentiert das Zahlenwerk und betont, dass diese fundierten Informationen, die aus allen Abteilungen der Verwaltung zusammengetragen wurden, zukünftig helfen sollen, frühzeitig bestimmte Entwicklungstendenzen zu erkennen.

Wie viele Einsätze hatte die Feuerwehr? Wie viele Gäste hatten die städtischen Freibäder und das Hallenbad? Wie entwickelt sich die Zahl der Gewerbebetreibenden? In 14 Kapiteln werden auf rund 90 Seiten die wichtigsten statistischen Informationen in Tabellen, Grafiken und Karten veranschaulicht. Interessierte erhalten einen tiefen Einblick in die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse Bürens.

So ist insbesondere die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Büren, wie auch in den Vorjahren, stabil gewachsen: Mit einem Anstieg von 7,44 % der in Büren wohnhaften sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf mittlerweile 8.400 zeigt Büren eine der vielversprechenderen Entwicklungen von Städten und Gemeinden aus dem Kreis Paderborn.

„Die positiven Nachrichten bei der Beschäftigung spiegeln sich auch in den Einwohnerzahlen Bürens wider. Im vergangenen Jahr ist die Gesamtbevölkerung um über 200 Personen gewachsen“, freut sich Bürgermeister Schwuchow.

Das Zahlenwerk steht unter www.bueren.de“ www.bueren.de als pdf-Dokument zum Download bereit und liegt nicht in gedruckter Form vor.