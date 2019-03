Bürener Kneipenfestival auf der Zielgeraden

Nachtschwärmer aus den Ortschaften können günstig mit dem Bus fahren

Büren. Sieben Livebands präsentieren am 6. April in den Bürener Kneipen erstmals die Kneipennacht. „Mittanzen, mitsingen oder einfach nur zuhören und mit Freunden die Stimmung genießen – gemeinsam können wir hier in Büren bereits zur Premiere ein vielfältiges Programm anbieten“, freuen sich die Unterstützer und teilnehmenden Wirte. „Einmal zahlen, aber siebenmal abrocken“ lautet die Devise des Kneipenfestivals. „ Ab 21 Uhr geht musikalisch die Post ab“, weiß Orga-Leiter Fabian Koch. „Zum Kneipenhopping braucht es keine Großstadt, auch in Büren kann jeder etwas erleben.“

Neben der Kulturinitiative Niedermühle sind in diesem Jahr das Restaurant zur Schanze, das griechische Restaurant Sorbas, das Café Pott, Gottes grüner Garten, Hotel Restaurant Ackfeld und das IBIZA dabei. Gemeinsam mit der Sparkasse Paderborn-Detmold haben auch CAT Marketing, das Autohaus Köchling und die FDP Büren in diesem Zusammenhang die Kulturinitiative Büren e.V. mit einer Spende direkt unterstützt. Dabei spielen die Musiker und Bands jeweils bis ein Uhr mit drei fünfzehnminütigen Pausen, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, jede Location aufzusuchen und zu verschiedenen Musikrichtungen zu feiern. Zu hören gibt es Blues, Funk, Rock/Pop Cover und Partyrock bis hin zu Reggae, kurz und gut alles, was das Herz des Musikfans begehrt.

Um allen Besuchern aus den Ortschaften ein unbeschwertes Feiern zu ermöglichen, werden Sonderbusse organisiert. Die DB Ostwestfalen-Lippe-Bus verlängert an diesem Samstag einige Buslinien: die Busse fahren zum Kneipenfestival und bringen die Besucher nachts sicher wieder zurück. Der Preis beträgt für jede Fahrt ein Euro. Weitere Informationen zum Sonderbusverkehr gibt es im Internet unter: www.ostwestfalen-lippe-bus.de.

Alle Infos zur Kneipennacht und dem musikalischen Programm finden sich unter www.bueren.de, unter www.kneipennacht-live.de/bueren und auf Facebook unter

www.facebook.com/owl.booking