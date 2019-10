Bürener feiern auf dem Moritzmarkt

Gelungene Mischung aus Kirmes, Krammarkt und Historischem Markt zieht zahlreiche Besucher an

Büren. Mit einem gelungenen Programm feierten die Bürener und ihre Gäste den 2. Bürener Moritzmarkt. Das gesamte Marktgeschehen fand fußläufig in der historischen Altstadt und den Almeauen statt: „Das Bürener Moritzteam hat sich viel einfallen lassen, um Tradition und neue Ideen miteinander zu verbinden.

Mit dem Moritzmarkt begeben wir uns auch in diesem Jahr wieder gemeinsam auf eine kleine Zeitreise“, weiß Marianne Witt-Stuhr, die Leiterin des Bürener Stadtmarketings. Zahlreiche kleine und große Besucher erlebten am Wochenende ein buntes Markttreiben rund um Bürens barocke Achse. Neben dem Dreiklang aus Krammarkt, Kirmes und Festzelt konnten sie auf dem historischen Markt in den Almeauen ein großes Heerlager und kreative Stände mit Kunstgewerbe und altem Handwerk bestaunen. Auch auf dem Marktplatz wurde von engagierten Bürener Akteuren rund um den frisch gegründeten Verein „Bock auf Büren“ ein pralles Programm auf die Beine gestellt: neben Bürens längster Kuchentheke gab es dort gemeinsam mit dem SV 21 Büren und der Realschule Eringerfeld ein sportliches Rahmenprogramm. „Wir freuen uns über die tolle Unterstützung“, betont Britta Köster, als stellvertretende Vorsitzende.

Auch die Schützenvereine aus dem Bürener Stadtgebiet waren mit Aktivitäten in der oberen Burgstraße dabei. Nach dem traditionellen Fassbieranstich am Samstag vor dem Moritzzelt mit Bürgermeister Burkhard Schwuchow erlebten die Gäste den Charme eines Herbstmarktes mit historischen Angeboten: An der Mittelmühle nahm die Gruppe „Cohors Burana“ die Besucher mit auf eine kulinarische Zeitreise mit gutem Bier und leckeren Gerichten wie den Bürener „Hungerhaken“.

Ein großes Heerlager, Handwerker sowie fahrendes Volk mit Gauklern und Feuerkünstlern boten im „Anno Land“ spannende Einblicke in die Zeit des Mittealters und ein Familienprogramm, das alle zum Mitmachen einlud. Neben dem Sternmarsch des Fanfarenzuges, der zusammen mit den niederländischen Musikern aus Dongen und vielen weiteren Musikvereinen seinen 60. Vereinsgeburtstag feierte, trafen sich im Rahmen des Moritzmarktes auch die Vorstände der freiwilligen Feuerwehren aus Büren und Bad Wünnenberg, die zum Ehrenamtstag in das Festzelt eingeladen wurden. Abends feierten die Bürener an der Party-Bühne am Ibiza und auch im Moritzzelt gab es mit der Partyband Chicago wieder erstklassige Unterhaltung. Neben diesen Neuerungen wurden aber auch lieb gewonnene Traditionen beibehalten: so trafen sich Bürens Senioren zum Seniorennachmittag in der Bürener Stadthalle. Trotz des herbstlichen Wetters mit Wind und Regen erlebten die Besucher des Moritzmarktes auch am Sonntag einen erlebnisreichen Tag. Die Moritz- Schinkenverlosung mit über 80 Preisen, die in diesem Jahr erstmals von der Initiative „Bock auf Büren“ organisiert wurde, und die Moritzangebote der Bürener Geschäfte lockten am verkaufsoffenen Sonntag viele Gäste an. Zum Abschluss sorgte Kabarettistin Lisa Feller am Abend im Moritzzelt für einen humorvollen Ausklang des Bürener Herbstmarktes.