Büren entdecken

Büren. Der Bürener April verspricht ein abwechslungsreiches und interaktives Programm. Los geht es am Sonntag, 02. April, mit einer Wanderung in Rüthen. Wanderführer Werner Hohmann führt Interessierte über den Kreuzweg sowie über die historische Stadtmauer in Rüthen. Interessierte für die ca. 2,5 bis 3 Stunden lange Wanderung treffen sich um 13:30 Uhr an der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9.

Die nächsten Trainingswanderungen für den Bürener Wandermarathon am Sonntag, 07. Mai, finden am Samstag, 08. April, 14:00 Uhr ab der Almehalle Brenken, Terrassenweg 3 sowie am Sonntag, 09. April, 09:00 Uhr ab dem Burgparkplatz in Wewelsburg, Burgwall 1, statt. Die Trainingswanderung am Samstag ist 12 km, die am Sonntag 21 km lang.

Eine Seniorenwanderung in und um Steinhausen findet am Montag, 10. April, um 09:00 Uhr ab der Schützenhalle, Schulstraße 9, statt.

Highlight ist das Geocaching-Event „Mugglefrei an der Afte“ am Samstag, 22. April, an der Bürener Stadthalle. Es wird eine komplette Event-Tour mit neun caches und finalcache an der Stadthalle geboten. Ein attraktives Unterhaltungsprogramm von Petling-Weitwurf, Geocaching-Workshops, eine Stadtführung, eine 9 km lange Wanderung, Livemusik sowie Verlosungen und Pony-Kutschfahrten runden das Tagesevent ab.

Der Heimat- und Verkehrsverein Siddinghausen lädt am Samstag, 29. April, zu einer geführten Mountainbike Tour ein. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr an der Alten Schule, Drostenberg 4 in Siddinghausen.

Am Sonntag, 30. April bietet sich in Büren die Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu schließen. Zu der 9 bis 13 km langen „Singlewanderung“, welche von Bernhard Büngeler geführt wird, sind Singles in jedem Alter herzlich eingeladen. Startpunkt ist um 13:00 Uhr an der Alten Schule, Drostenberg 4 in Siddinghausen.

Die letzte Trainingswanderung für den Bürener Wandermarathon findet am Sonntag, 30. April statt. Treffpunkt für die ca. 21 km lange Wanderung ist um 09:00 Uhr an der Stadthalle Büren, Fürstenberger Straße 1a.

Die Jesuitenkirche „Maria Immaculata“ kann bei einer öffentlichen Führung am Sonntag, 30. April, um 16:00 Uhr bestaunt werden. Anschließend findet ab 17:00 Uhr eine öffentliche Führung durch die Mittelmühle statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Für alle Wanderungen wird festes Schuhwerk sowie Rucksackverpflegung empfohlen.