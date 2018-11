Büren bekommt eine Eisbahn zum Nikolausmarkt

Für 1,- Euro mit den Stadtbuslinien zum Nikolausmarkt

Am Nikolaussamstag und -sonntag gibt es Tickets zum Schnupperpreis. In Kooperation mit dem Stadtmarketing Büren gilt auf allen Stadtbuslinien, also Bür1 bis Bür6, ein Sondertarif. Für 1,- Euro pro Person kann man am Wochenende (7.bis 9. Dezember) die Stadtbuslinien nutzen (Kinder zahlen die Hälfte).

Informationen: Schlittschuhe können beim Geschäft Trends (Burgstraße 30) gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden. Auch das Schleifen der eigenen Schlittschuhe ist dort gegen eine Gebühr möglich.

BU: Sechs Tage Eisbahn mit einem Finale zum Nikolausmarkt. Der Bürener Marktplatz liegt Martin Stich und Britta Kusmierz am Herzen – was im Frühjahr mit der Bereitstellung von Tischen und Stühlen begann, endet nun im Winter mit einem sportlichen Eislaufvergnügen

​