Büchermäusekurs – literarische Krabbelgruppe

Detmold. Es ist wieder soweit: Am Dienstag, 13. Februar 2018, startet um 09:15 Uhr unter Leitung der staatlich anerkannten Erzieherin Nadine Schulte der nächste literarische Krabbelgruppenkurs der Stadtbibliothek Detmold. Der Kurs hat zum Ziel, bereits die kleinsten Erdenbürger mit dem Medium Buch und dem Spaß, der darin steckt, vertraut zu machen. Begleitet werden die Kursstunden von festen Ritualen, sodass für die Kinder ein Wiedererkennungseffekt besteht. So beginnt zum Beispiel jede Stunde mit einem wiederkehrenden Begrüßungslied und endet mit einem Abschiedslied.

Sprachförderung beginnt schon bei den ganz Kleinen. Durch Zuhören und aktives Sprechen erlernen die Babys die Sprache und bilden ihren passiven Wortschatz. Da Babys und Kleinkinder den Gleichklang von Reimen und Texten mit Rhythmus oder Melodie lieben, werden im Kurs allen interessierten Müttern und Vätern mit Säuglingen im Alter von 9 bis 15 Monaten Kniereiter, Fingerspiele und Lieder vermittelt, die gemeinsam mit den Babys umgesetzt werden. Darüber hinaus lernen die Kursteilnehmer geeignete erste Bilderbücher für ihre kleinen Mäuschen kennen und bekommen einige wenige ausgewählte Ratgeber beispielsweise zu den Themen Schlafen, Gesundheit und Sprachförderung vorgestellt. Außerdem erhalten natürlich die teilnehmenden Eltern die Gelegenheit, der Kursleitung Fragen zu stellen und sich gegenseitig auszutauschen. Damit auch die kleinen Büchermäuschen nicht zu kurz kommen, werden ihnen nicht nur einige Spielmaterialien für die Kursstunden zur Verfügung gestellt, sondern es soll auch das gemeinsame Lesen beziehungsweise Anschauen von Bilderbüchern praktiziert und die eine oder andere Bastelei für sie angefertigt werden.

Der Büchermäuse-Kurs findet an sechs aufeinander folgenden Dienstagvormittagen statt und die Teilnahme kostet 6,00 Euro. Da es sich um eine geschlossene Gruppe mit nur begrenzter Teilnehmerzahl handelt, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 9. Februar unter Tel. 05231-309417 oder per Mail an k.blume@detmold.de gebeten.