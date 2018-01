Buchgemacht? Der Selfpublisher-Treff

Paderborn. Wer bereits selbst ein Buch veröffentlicht hat oder dieses in Zukunft plant, ist genau richtig beim „Selfpublisher-Treff“. Hier treffen sich alle, die Interesse daran haben, sich über Texte und ihre Publikationsmöglichkeiten auszutauschen. Am Sonntag, 25. Februar von 11 bis 13 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn findet der nächste Termin statt. Unter fachkundiger Begleitung durch die Verlegerin Dr. Mareike Menne ist jeder Interessierte eingeladen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 05251-306-662 oder auf www.hnf.de nötig.