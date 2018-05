Brünn feiert 100. Geburtstag des Landes

Mit dem dreiwöchigen Festival RE:PUBLIKA in Tschechiens zweitgrößter Stadt Brno (Brünn) erleben die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei einen ersten Höhepunkt. Vom 26. Mai bis zum 17. Juni 2018 sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Sie konzentrieren sich auf das Messegelände, das vor genau 90 Jahren in Brünn eröffnet wurde und die Stadt zu einem der wichtigsten Messeplätze Mitteleuropas machte.

Anlässlich des Festivals werden erstmals neun großformatige Gemälde aus dem Zyklus „Slawisches Epos“ des tschechischen Malers Alfons Mucha in Brünn zu sehen sein. Mucha hatte die Bilder, in denen er seine Visionen der slawischen und tschechischen Geschichte zum Ausdruck bringt, in den Jahren 1911 bis 1928 gemalt. Auf dem Messegelände in Brünn sind die großformatigen Bilder zum ersten Mal gemeinsam mit einer umfangreichen Sammlung von Plakaten und werblichen Arbeiten Muchas zu sehen, so dass sich Besuchern ein umfassendes Bild vom Lebenswerk des Jugendstilmalers vermittelt. Einige der rund 200 Exponate wurden bislang noch nie in einer Ausstellung gezeigt. Die ursprünglich nur für den Zeitpunkt des Festivals geplante Ausstellung „Alfons Mucha: Zwei Welten“ wird aufgrund ihrer Bedeutung bis Ende dieses Jahres in Brünn zu sehen sein.

Mit einer Ausstellung unter dem Titel „Avant Garde“ wird während des Festivals an moderne Architektur und Design aus Tschechien erinnert. Brünn steht wie kaum eine andere Stadt Tschechiens für die funktionalistische Architektur der Zwischenkriegszeit. Dort wirkten bedeutende Architekten der damaligen Zeit wie Bohuslav Fuchs oder Arnošt Wiesner. Wichtigstes Bauwerk aus dieser Ära ist Mies van der Rohes Villa Tugendhat, die heute zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Bei der Ausstellung will man aber auch nicht nur zurückblicken und hat deshalb bedeutende Künstler und Designer des Landes eingeladen, ihre Visionen von der Zukunft zu präsentieren.

Tanzensembles aus den Nachfolgestaaten der Habsburger-Monarchie werden bereits ab 23. Mai zum Festival „Dance Brno 100“ erwartet. Geplant ist ein Blick auf die Tanzszene der vergangenen 100 Jahre. Eröffnet wird das Festival mit einer Premiere vom Ballett des Nationaltheaters Brünn unter dem Titel Amadeus MozArt. Angebote für die ganze Familie verspricht die „Re:lax Zone“, in der Besucher verschiedene Sportarten zu Bedingungen wie vor 100 Jahren ausprobieren können. Dafür werden beispielsweise Rollschuhe oder Tennisschläger nach historischen Vorlagen angefertigt. An die tschechische Küche der Zwischenkriegszeit wird in der „Gastro Zone“ erinnert.

Überall im Stadtbild wird man Zitaten und Versen aus wichtigen tschechischen und slowakischen Büchern der vergangenen 100 Jahre begegnen. Bürger des ganzen Landes sind dazu aufgerufen, in ihren Familienarchiven nach Fotos ihrer Vorfahren zu wühlen. So soll die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts auch anhand von persönlichen Erlebnissen und Schicksalen erzählt werden.

Ein großes Unterhaltungsprogramm erwartet Besucher an den vier RE:PUBLIKA-Wochenenden. Am 26. Mai wird ein Doppelgänger des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomaš G. Masaryk das Festival eröffnen. Ergänzend dazu gibt es eine Oldtimer-Parade zwischen dem Technischen Museum und dem Messegelände. Mehrere Hundert Fahnenträger tschechischer Feuerwehren werden sich an einem weiteren Umzug beteiligen. Auf dem Messegelände sind zahlreiche Konzerte geplant.

Das Wochenende vom 1. bis 3. Juni ist Familien mit Kindern gewidmet, das Retro-Wochenende vom 8. bis 10. Juni erinnert mit Swing-Musik, Folklore und einem Rennen mit Oldtimer-Motorrädern an die Anfangszeiten der Republik. Beim großen Finale vom 15. bis 17. Juni werden unter anderem die Gewinner verschiedener Wettbewerbe für Nachwuchskünstler bekanntgegeben.

Verknüpft ist das Festival mit weiteren Veranstaltungen, die zeitgleich in Brünn stattfinden. So findet dort vom 10. Mai bis 26. August die 28. Internationale Grafik-Biennale statt. Sie zählt seit mehr als 50 Jahren zu den wichtigsten Fachveranstaltungen ihrer Art. Für den internationalen Wettbewerb haben Grafikdesigner aus aller Welt ihre Arbeiten eingereicht. Bewertet werden zum Beispiel Bücher und Ausstellungskataloge, Poster und Verpackungsdesign, aber auch digitale Medien. Neben der Ausstellung der Wettbewerbsgewinner in der Mährischen Galerie gibt es mehrere begleitende Grafikausstellungen in der Stadt.

Vier Wochen lang, vom 25. Mai bis 27. Juni 2018, wird der Himmel über Brünn in den schönsten Farben funkeln. Zum traditionellen Feuerwerkswettbewerb Starobrno Ignis Brunensis werden Teams aus Tschechien und dem Ausland gegeneinander antreten. Im Hauptwettbewerb sind zwischen dem 2. und 13. Juni Feuerwerkshows über dem Brünner Stausee zu erleben, zum Epilog eine Performance über dem Schloss Spielberg. Die diesjährigen Präsentationen greifen als Motiv den 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei auf.

