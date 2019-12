Britta Haßelmann zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

„Frauenhäuser gravierend unterfinanziert“ – Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen erklärt Britta Haßelmann, Bielefelder Bundestagesabgeordnete und Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen:

Berlin/Bielefeld. „Jede vierte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Gewalt gegen Frauen ist ein erschreckendes gesellschaftliches Problem. In Situationen akuter Bedrohung brauchen Frauen den Schutz, Hilfe und Zugang zu Frauenhäusern. Frauenhäuser sind jedoch seit Jahren gravierend unterfinanziert und in der Folge gibt es zu wenig Frauenhausplätze. Trotz des großen Einsatzes vieler Frauenhausmitarbeiterinnen und ehrenamtlich engagierter Helferinnen werden Frauen immer wieder abgewiesen, da Platz und Geld fehlt. Diese Situation ist nicht tragbar. Mit unserer Bundestagsinitiative fordern wir einen Rechtsanspruch auf Geldleistung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus für jede einzelne, von Gewalt betroffene Frau. Denn Hilfe und Schutz bei Gewalt sind staatliche Aufgabe. Mit dem Rechtsanspruch stärken wir Frauen in ihrem Recht auf Schutz und Hilfe. Länder und Kommunen bleiben in der Pflicht den Ausbau der Frauenhausplätze schnell voranzutreiben.“