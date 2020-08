Briefwahlbüro öffnet am Freitag im Rathaus

Gütersloh. Am 13. September stehen die Kommunalwahlen an. Zur Wahl stehen die Mitglieder des Stadtrats, der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, der Integrationsrat, der Kreistag und der Landrat/die Landrätin. Wer seine Stimme bereits vorher abgeben möchte, der hat die Möglichkeit der Briefwahl. Die Briefwahl ist nach dem Anfordern der Briefwahlunterlagen von zuhause aus möglich – die Unterlagen können bequem online beantragt werden. Eine Alternative ist die persönliche Briefwahl im Rathaus. Sie ist ab Freitag, 14. August, möglich. Das Briefwahlbüro hat einen separaten Eingang seitlich des Haupteingangs, hinter dem Glasanbau.

Wahlberechtigte Gütersloherinnen und Gütersloher sind montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr willkommen. Eine Terminvereinbarung ist – anders als für alle anderen Angelegenheiten im Rathaus – nicht erforderlich! Mitzubringen ist in jedem Fall der Personalausweis und möglichst auch die Wahlbenachrichtigung. Die Wahlbenachrichtigungen werden in diesen Tagen per Post verschickt. Das Briefwahlbüro ist nach den aktuellen Hygieneschutzvorgaben ausgestaltet.

Alle Informationen zur Briefwahl finden Sie hier!