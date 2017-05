Brexit und die EU: Europawochen beleuchten die Zukunft Europas

Kreis Gütersloh. Zum Auftakt der Europawochen laden die VHS Reckenberg-Ems und das Europe Direct Informationszentrum im Kreis Gütersloh am Donnerstag, 4. Mai, zum Vortrag „EU, Brexit und die Zukunft EU-ropas!“ ein. Dr. Gerhard Schüsselbauer, Volkswirt und Dozent am Gesamteuropäischen Studienwerk in Vlotho, präsentiert in seinem Vortrag um 19 Uhr Szenarien der Gegenwart und Zukunft in Zeiten politischer und ökonomischer Krisen in der Europäischen Union. Im Vorfeld des Vortrags werden die Gewinner des Europa-Quiz ausgezeichnet.

Dr. Schüsselbauer wird darauf eingehen, dass sich die EU im Spagat zwischen Vertiefung der Europäisierung auf der einen und der Re-Nationalisierung auf der anderen Seite befindet. Brexit, Grexit und die von manchen Politikern angekündigte „Gegenrevolution“ machen der Union schwer zu schaffen. Die Gegenwart und die Zukunft Europas werden dominiert von politischen und ökonomischen Krisen und gleichzeitig dem Willen, den national-konservativen und populistischen Strömungen entgegenzuwirken und ein Auseinanderbrechen zu vermeiden.

Die kostenlose Auftaktveranstaltung findet im Luise-Hensel-Saal der VHS im Stadthaus, Kirchplatz 2 in Rheda-Wiedenbrück statt. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis zum 28. April über das Online-Formular auf www.europedirect-gt.de, telefonisch unter 05241/851403 oder per E-Mail an info@europedirect-gt.de gebeten.

Der Programmflyer zu den Europawochen ist in den Rathäusern der Kommunen, im Kreishaus sowie bei Kreditinstituten erhältlich und kann auf www.europedirect-gt.de heruntergeladen werden.