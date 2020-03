Breitband und Glasfaser – wie funktioniert das eigentlich?

Infovortrag im MINT-Technikum in Verl am 10. März

Gütersloh. Breitband, Glasfaser, Vectoring – viele dieser Begriffe aus dem Bereich Datenübertragung sind momentan in aller Munde. Doch wie funktionieren diese Formen der Kommunikationstechnik überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es jetzt und vielleicht in der Zukunft? Warum haben wir einen immer größeren Bedarf an Datenaustausch? Wie werden Daten übermittelt und übersetzt?

Das MINT-Technikum und die pro Wirtschaft GT möchten einfache Antworten auf diese komplexen Fragen liefern. Gemeinsam mit dem Breitbandkoordinator des Kreises Gütersloh, Jan Christoph Dübner, sind interessierte Bürgerinnen und Bürger ins MINT -Technikum nach Verl eingeladen. In einer lockeren Runde besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich so dem Thema Datenübertragung zu nähern und zudem das MINT -Technikum kennenzulernen.

Interessierte können sich per Mail an info@mint-technikum.de anmelden und auf diesem Weg auch schon im Vorfeld Fragen stellen, die auf der Veranstaltung zum Thema werden sollen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Initiative DIGITAL. bewegt, dem digitalen Jahr im Kreis Gütersloh statt.