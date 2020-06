BRAX entscheidet sich für CROSSMEDIA als erste zentrale Mediaagentur

Bielefeld. Smart, stilsicher und leidenschaftlich – so lauten die Markenwerte des mittelständischen Bekleidungsherstellers mit Stammsitz in Herford (OWL). Um das Modeunternehmen mit diesen drei Werten nun auch verstärkt in einer neuen, jüngeren Zielgruppe, bekannt zu machen, arbeitet die Leineweber GmbH & Co. KG mit einer zentralen Mediaagentur für Strategie, Planung und Einkauf zusammen. Gemeinsam mit Crossmedia, die seit letztem Jahr auch mit einem eigenen Büro in Ostwestfalen-Lippe ansässig ist, soll eine internationale Brandingkampagne mit zwei starken Testimonials ausgerollt werden. Die Herforder Modemarke hat sich im Pitch um den Online-Etat für Crossmedia entschieden. Dabei hat die inhabergeführte Agentur mit ihrer Analyse auf ganzer Linie punkten können, so dass BRAX sie darüber hinaus ab sofort auch als zentrale Mediaagentur für Strategie, Planung und Einkauf (exkl. Print und Social Media) einsetzt. „Die von großen Networks unabhängige Crossmedia hat uns mit ihrem neutralen und transparenten Beratungsansatz überzeugt. Ihre Strategieableitungen für unsere erste Testimonial-Kampagne war nachvollziehbar wie progressiv und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, erklärt Marc Freyberg, Geschäftsleiter Marketing & E-Commerce / Unternehmenssprecher bei BRAX die Entscheidung. Fresh Up mit Markenbotschaftern via Online-Videos

Um die Bekanntheit und Relevanz der Modemarke in der anvisierten Zielgruppe zu steigern, legt das Unternehmen zusammen mit seiner neuen Agentur einen besonderen Fokus auf Online-Videos mit den sympathischen Werbeträgern Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger. Die beiden Testimonials sollen das Markenbild von BRAX in die neue Kernzielgruppe transportieren. Crossmedia betreut die internationale Brandingkampagne und spielt sie in fünf europäischen Ländern parallel aus. Bernd Wild, Client Service Director bei Crossmedia, über das erfolgreiche Neugeschäft: „Wir sind stolz, BRAX als Kunden gewonnen zu haben und freuen uns schon darauf, auch jahresübergreifende und übergeordnete Strategien für die Herforder Modemarke mit zu entwickeln.“ Gemeinsam mit Sven Büteröwe leitet Wild seit der Gründung letzten Jahres den Bielefelder Standort des Mediaindependents und verantwortet außerdem das Neugeschäft der Agentur. Zuletzt konnte die ostwestfälische Dependance Neukunden, wie den Badspezialisten Bette und das Unternehmen Dr. Hobein mit der Hautpflegemarke Eubos, von sich überzeugen. Für die unabhängige Mediaagentur ist der Gewinn des Modeunternehmens BRAX nun eine weitere Bestätigung der Relevanz des OWL-Standorts.