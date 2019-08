Brauer, Mönch‘ und Pilgersleut‘: Öffentliche Führung am 30. August

Lippstadt. Wer eine kleine Zeitreise durch die Gassen und Pfade der historischen Lippstädter Altstadt unternehmen und dabei amüsante Anekdoten und unterhaltsame sowie interessante Geschichten und historisch Verbrieftes von Brauern, Mönchen und Pilgersleuten hören möchte, der ist bei dieser Themenstadtführung am Freitag, dem 30. August, genau richtig. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Stadtmuseum. Die Tour mit Stadtführerin Wiltrud Lauer dauert ca. 90 Minuten und kostet 6 Euro für Erwachsene, ermäßigt für Schüler und Studenten 3 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung in der Stadtinformation oder telefonisch unter 02941-58515 gebeten.