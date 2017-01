Brandneue atemberaubende Show >Faszination< mit weltweit einmaligen Illusionen

HalleWestfalen. Einen völlig neuen Stil kreierten die Ehrlich Brothers in der Zauberei und versetzen Deutschland damit in ein stetig wachsendes Zauberfieber. Kein Magier zuvor hat hierzulande so große Begeisterung entfacht wie die beiden Zauberbrüder aus dem ostwestfälischen Bünde. In ihrer neuen Show >Faszination< erleben die Zuschauer, wie die Ehrlich Brothers einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen, acht Tonnen schwer und 2.000 PS stark! Andreas und Chris werden Menschen aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportieren und sie werden mit ihrer Harley Davidson durch die Luft fliegen – eine atemberaubende Show mit weltweit einmaligen Illusionen.

Auch wenn das neue Jahr erst wenige Tage alt ist, sorgen die Ehrlich Brothers bereits zu Beginn für eine hohe Nachfrage nach Eintrittskarten und große mediale Aufmerksamkeit: Die Begeisterung für die gerade gestartete Tour >Faszination< ist so enorm, dass die beiden Auftritte im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen am 18. März (Samstag) 2017, 15.00 Uhr und 20.00 Uhr, „schon fast ausverkauft sind“, so Projektleiter Frank Heinkel (GERRY WEBER Management & Event). „Es sind nur noch wenige Plätze für die Abendshow erhältlich. Auch die Nachfrage nach Karten für die Nachmittagsshow verläuft sehr zufriedenstellend, jedoch bieten wir hier noch Tickets in allen Kategorien an.“ Des Weiteren wurde den beiden Zauberbrüdern vom >Magischen Zirkel von Deutschland< zum dritten Mal die begehrte Auszeichnung >Magier des Jahres< verliehen. Und jüngst erhielt das Duo zudem die Nachricht, dass auch ihr zweiter Weltrekord aus der Stadionshow im Juni 2016 in Frankfurt anerkannt wurde.

Am 08. Januar 2017 erhalten Andreas und Chris Ehrlich im Rahmen ihrer Shows in Hamburg ihre persönliche Weltrekord-Urkunde vom >Rekord-Institut für Deutschland< (RID) für den >Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern<. Vorausgegangen war eine Illusion, die eigens für die Stadionshow in Frankfurt entwickelt und dort am 11. Juni 2016 aufgeführt wurde. Den Zuschauern im Innenraum gelang es dabei vorauszusagen, an welches Wahrzeichen die Besucher auf den Rängen dachten. Aktiv nahmen an diesem Kunststück 8.574 Personen teil und erzielten so den zweiten Weltrekord für die Ehrlich Brothers. Der erste Weltrekord für >Die meisten Zuschauer bei einer Zaubershow< wurden Andreas und Chris Ehrlich gleich nach der Stadionshow von >Guinness World Records< anerkannt.

Bildzeile: Die >Magier des Jahres< live in HalleWestfalen: Das Brüderduo Ehrlich Brothers präsentiert die neue Show >Faszination< am 18. März 2017 (15.00 Uhr & 20.00 Uhr) im GERRY WEBER STADION. © Ralph Larmann