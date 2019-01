Brainstorm: Wissenschaft trifft Improvisationstheater

Premiere für ungewöhnliche Science-Show in der WissensWerkStadt Bielefeld am 7. Februar 2019

Bielefeld. Was kommt wohl dabei heraus, wenn Wissenschaftler und Improvisationskünstler gemeinsam auf einer Bühne experimentieren? Ein getanzter Urknall? Der beste empirische Witz aller Zeiten? Diese Versuchsanordnung führt in jedem Fall zu einer spannenden Fusion, wenn Brainstorm – Wissenschaft trifft Improtheater am 7. Februar 2019 (19 Uhr) in der WissensWerkStadt Bielefeld (ehemalige Stadtbibliothek, Wilhelmstraße 3) seine Premiere feiert. Die ungewöhnliche Science-Show zielt auf Hirn und Zwerchfell und verbindet dabei aktuelle Themen aus der Wissenschaft mit jeder Menge Kreativität und Humor, improvisierten Schauspielszenen und Liedern. Tickets gibt es ab jetzt im Vorverkauf.

Das Thema des ersten Abends lautet „Künstliche Intelligenz“: Was die Technik – schon, noch nicht oder vielleicht irgendwann – kann, dazu wird an der Universität Bielefeld geforscht. Dort arbeiten Professorin Dr. Barbara Hammer und Professor Dr. Philipp Cimiano am Exzellenzcluster CITEC. An diesem Abend entfesseln die beiden Experten auf der Bühne den „Brainstorm“ gemeinsam mit dem Improvisationsduo Nele Kießling und Marvin Meinold, bekannt als „Die Stereotypen”. Begleitet werden sie vom Impro-Musiker Jannis Kaffka.

„Mit Brainstorm wollen wir kreative und humorvolle Wege finden, spannende Themen aus der Welt der Wissenschaft zu vermitteln“, sagt Gesa Fischer, die bei Bielefeld Marketing gemeinsam mit Giovanni Fusarelli das Projekt WissensWerkStadt Bielefeld leitet. „Uns geht es um einen witzigen und kreativen Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst. Immer wieder werden wir, inspiriert von den Gesprächen mit den Experten, Szenen, Lieder oder Gedichte improvisieren“, erzählt Nele Kießling.

Auch die Zuschauer können die Fachleute mit Fragen zu lernenden Maschinen, „Big Data“, mithörenden Musikboxen oder sprechenden Robotern löchern. „Brainstorm“ soll Spaß machen, aber nicht albern sein, betont Marvin Meinold. „Und wir werden auch bestimmt nicht Wissenschaftler zum Theaterspielen zwingen“, ergänzt er augenzwinkernd.

Die Impro-Show Brainstorm ist die erste Veranstaltung, die 2019 in der WissensWerkStadt Bielefeld stattfindet. Weitere Termine folgen dort, unter anderem der regionale Vorentscheid von FameLab Germany (4. April 2019). Bielefeld Marketing entwickelt derzeit am Standort der ehemaligen Stadtbibliothek an der Wilhelmstraße ein Begegnungszentrum, an dem das Thema Wissenschaft für eine breite Öffentlichkeit lebendig werden soll. Ende 2018 wurden für die WissensWerkStadt Bielefeld maßgebliche Weichen gestellt. Die NRW-Landesregierung sagte eine finanzielle Förderung für den Umbau des Gebäudes zur WissensWerkStadt zu.

Zuvor hatte bereits der Rat der Stadt Bielefeld das von Bielefeld Marketing entwickelte Betriebskonzept für die WissensWerkStadt Bielefeld beschlossen und das Stadtmarketing beauftragt, die Planungen fortzusetzen. Bis zum Baubeginn Mitte 2020 wird das Gebäude als Veranstaltungsort zwischengenutzt. Die Eröffnung nach der Sanierung ist für Anfang 2022 geplant.

Brainstorm – Wissenschaft trifft Improtheater

Mit Gästen aus der Wissenschaft & „Die Stereotypen“

Donnerstag, 7.2.2019, 19 Uhr

WissensWerkStadt Bielefeld (ehem. Stadtbibliothek, Wilhelmstraße 3)

Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 8 Euro)

BU: „Die Stereotypen“, Nele Kießling und Marvin Meinold, holen bei „Brainstorm – Wissenschaft trifft Improtheater“ Wissenschaftler auf die Bühne der WissensWerkStadt Bielefeld.

Foto: Bielefeld Marketing/Sarah Jonek