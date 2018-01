Museumspädagogische Veranstaltung im HNF

Paderborn. Auch ohne Internet und Telefon haben die Menschen früher Nachrichten über große Entfernungen verbreitet. Wie das ging, erfahren die Teilnehmer im Alter von acht bis zwölf Jahren am Freitag, 2. Februar von 16 bis 18 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. „Boten, Balken und Signale“ heißt die Veranstaltung, in der die Kinder ein eigenes Morsegerät bauen und einiges über Rauchzeichen, Flaggenalphabete und reitende Boten erfahren. Die Kosten betragen 4,50 Euro.

Unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de ist eine Anmeldung notwendig.