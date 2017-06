Botanische und historische Führungen durch den Kurpark

Bad Oeynhausen. Ein Besuch der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe ist wie eine Reise durch Zeit, Land und Kulturen. So facettenreich, so typisch, so erlebnisreich ist die Region: Wunderbare Kleinode und prachtvolle Anlagen laden ein zum Schauen, Bewundern, Fachsimpeln, Entspannen und Genießen. Über 160 Gärten und Parks öffnen ihre Tore am 10. und 11. Juni 2017, darunter auch 100 wunderschöne private Gärten.

Auch die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH beteiligt sich mit zwei speziellen Führungen durch den Kurpark an diesem Event und lädt am Samstag, den 10. Juni 2017 von 15.00 – 17.00 Uhr zu einer „Botanischen Führung durch den Kurpark“ und am Sonntag, den 11. Juni 2017 von 15.00 – 17.00 Uhr zu einer „Historischen Führung durch den Kurpark“ ein. Treffpunkt ist vor der Tourist-Information. Die Teilnahme an den Führungen ist ohne Anmeldung möglich und kostenfrei. Die klassische Stadtführung fällt an diesem Wochenende aus.

Weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und sonntags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.