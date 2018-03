Bon für Bon zum Holz-Spielhaus

Rewe-Markt in Lügde sammelt Flaschenpfand für den guten Zweck

Elbrinxen. Zusammen mit seiner Kollegin hat Wolfgang Leifholz Quittung für Quittung gezählt. Viele Kleinbeträge waren dabei von 25 Cent, aber auch größere Summen. „Wir hatten auch Belege über 18 Euro dabei!“, freut sich Supermarkt-Leiter Leifholz. Ein Jahr lang konnten die Kunden seines Rewe-Marktes in Lügde ihren Flaschenpfand für die Kindertagesstätte Burg Adebar der Johanniter in Elbrinxen spenden. Dafür war extra neben dem Rückgabe-Automaten eine Spendenbox aufgestellt, in die zahlreiche Bons landeten. Nun wurde Kassensturz gemacht und das Ergebnis: 900 Euro.

„Damit kommen wir unserem Ziel einem Holz-Spielhaus für unser Außengelände einen großen Schritt näher“, freut sich Kita-Leiterin Elke Neubacher. Wenn die Temperaturen draußen wieder wärmer werden, sei die Hütte für die Unter-Dreijährigen der Einrichtung genau das richtige, um ihre Abenteuer- und Entdeckerlust auszuleben. „Dank der vielen spendenfreudigen Kunden könnten wir hoffentlich bald Einweihung feiern“, so Neubacher.

Der Supermarkt führt diese wohltätige Aktion seit 2015 durch und lässt das Geld wechselnden Einrichtungen in Lügde zukommen. „Auch 2018 werden wir weiter Pfandbons sammeln und damit Gutes tun“, verspicht Leifholz.