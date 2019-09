Bobby Car Solar Cup erhält den Deutschen Solarpreis 2019

Bielefeld. Mit dem Deutschen Solarpreis ehren der Verein EUROSOLAR (Europäischer Verein für Erneuerbare Energien e.V.) und die EnergieAgentur.NRW das Engagement der Pioniere für eine Energiewende. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und der renommierte Journalist und Buchautor Dr. Franz Alt gehörten zu den Laudatoren. „Der Energie Impuls OWL e.V. und seine Partner führen mit dem „Bobby Car Solar Cup“ Jugendliche spielerisch an Erneuerbare Energien heran, machen Solarenergie erfahrbar und ermutigen sie, Vertrauen in die eigenen Ideen und die eigene Zukunft zu fassen.“

Mit diesen Worten würdigte die hochkarätig besetzte Jury die Veranstalter des Bobby Car Solar Cup, der am Sonntag mit dem aufregenden Wettrennen auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Bielefeld den Höhepunkt einer fast halbjährigen Arbeitsphase fand, in der die Jugendlichen zusammen mit Kooperations-Unternehmen aus OWL ein rennfähiges, hochspezialisiertes Bobby Car konstruierten, welches von Solarenergie elektrisch angetrieben wird. Das Veranstalterteam aus Projektleiterin Monika Pieper von Energie Impuls OWL und Klaus Meyer vom VDI OWL nahm die Auszeichnung mit Begeisterung entgegen: „Fridays for Future zeigt ja gerade, wie wichtig das Thema Klimaschutz für die junge Generation ist. Mit Erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Digitalisierung fühlen sich gerade junge Leute mit ihren frischen und kreativen Ideen herausgefordert, erfindungsreich zu sein und an innovativen Lösungen zu arbeiten.

Wir freuen uns sehr über den Solarpreis und natürlich schon jetzt auf die nächste Auflage des Bobby Car Solar Cup 2020!“. „Mit dem Bobby Car Solar Cup bringen wir junge Leute und Unternehmen zusammen, um die spannenden Berufe in den Betrieben praktisch erlebbar zu machen und die eigene Berufswahl besser vorzubereiten“, so Thomas Richter, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bielefeld. „Im gewerblich-technischen Bereich besteht ein großer Bedarf an Fachkräften. Indem wir Jugendliche für eine Ausbildung begeistern können wir gemeinsam unseren Beitrag zur Fachkräftesicherung – auch in der Wachstumsbranche der Erneuerbaren Energien – leisten.“ Darum ist die Agentur für Arbeit Hauptförderer des Bobby Car Solar Cup. Die Stadtwerke Bielefeld unterstützen das Projekt von Anfang an: „Erst die Erfahrungen und die technischen Möglichkeiten in der Praxis lassen den Funken für unsere interessanten Berufe in den Erneuerbaren Energien überspringen.

Der Solarpreis ist eine großartige Auszeichnung für das Engagement aller Projektpartner und vor allem für die Hunderte der engagierten jungen Teammitglieder aus den Schulen und Ausbildungswerkstätten,“ so Christian Kracht, Marketingleiter bei den Stadtwerken Bielefeld. Der Deutsche Solarpreis wurde von Dr. Hermann Scheer (†), Träger des Alternativen Nobelpreises, ins Leben gerufen. Gemeinden, Unternehmen, Vereine oder Organisationen, Journalisten und Privatpersonen erhalten seit 1994 den Preis von EUROSOLAR e.V. für ihr Engagement rund um Erneuerbare Energien. Ausgezeichnet werden besondere undherausragende Projekte und Initiativen, die eine konsequente und dezentrale Energiewende verfolgen. Veranstalter des in Deutschland bisher einmaligen Bobby Car Solar Cup sind der VDI OWL (Verein Deutscher Ingenieure) und das Innovationsnetzwerk Energie Impuls OWL mit dem Hauptförderer Agentur für Arbeit. Gesponsert wird der Wettbewerb von den Stadtwerke Bielefeld, der Bielefelder Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WEGE und der Stadt Bielefeld.

Weitere Informationen unter www.bobby-car-solar-cup.de