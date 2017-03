Blütenträume ohne Grenzen

Gütersloh. Zum Eröffnungswochenende des Gütersloher Frühlings, von Donnerstag, dem 23. März bis Sonntag, dem 26. März informieren die Gütersloh Marketing GmbH, die Flora Westfalica und das Forum Oelde am Stand von „Die 3 an der A2” auf dem Berliner Platz über die Angebote ihrer attraktiven Parks und Gärten. Im Mittelpunkt stehen die großen drei: Der Stadtpark mit dem Botanischen Garten in Gütersloh, der Flora-Westfalica-Park in Rheda-Wiedenbrück und der Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde.

Am Samstag und Sonntag bietet die Gütersloh Marketing GmbH von 13 bis 18 Uhr eine Bastelaktion für die kleinen Besucher an.