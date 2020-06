Blues liegt in der Luft

Im Bürgerkiez wird von digital auf live umgestellt: Das Open Air-Programm der Weberei startet mit Barfly

Gütersloh. Am 11.06 ab 19 Uhr wird laut aufgeatmet: Endlich wieder Live Musik in der Weberei. Das erfreut nicht zuletzt auch Gerry Spooner und seine Crew des Weberei-Blues-Formats “Barfly”.

An diesem Donnerstag wird Barfly nicht nur open air auf der Terrasse stattfinden, sondern mit einem Konzert der Stammbesetzung in das verlängerte Wochenende gestartet.

Traditionell findet Barfly am zweiten Donnerstag im Monat in der Kneipe und ist eine echte Institution in der Gütersloher Musikszene. Die Blues-Session im Bürgerkiez ist nicht mehr wegzudenken. Jede Ausgabe erhält durch den Session-Charakter und den unterschiedlichen Gastmusikern einen neuen Anstrich.

Ab 15 Uhr öffnet die Terrasse der Weberei, eine Tischreservierung gibt es während der Sommermonate nicht. Das Konzert findet unter der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen statt; entsprechende Hygiene- und Betriebskonzepte sind bei den zuständigen Behörden eingereicht worden.