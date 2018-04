Blues Harp Workshop für Einsteiger mit Dieter Kropp

Detmold. Interessierten gibt Dieter Kropp einen Einblick in die Kunst des Blues Harp Spielens und bringt Ihnen „Die Magie der Mundharmonika in der Blues-, Country-, Folk- und Rockmusik“ näher. Vom einfachen Melodiespiel bis hin zum urigen Blues!

Ursprünglich zum einfachen Melodiespiel gedacht, entwickelte sich die „Blues Harmonica“ bzw. „Blues Harp“ (= 10-Kanal einfachtönige diatonische Mundharmonika nach dem „Richter“-System) zu einem facettenreichen Instrument in nahezu allen Musikbereichen. Im Workshop werden grundlegende Spieltechniken vermittelt: Einzeltonspiel, die Haltung des Instrumentes, Spiel in verschiedenen Tonarten, „straight harp“, „cross harp“, das charakteristische „bending“, das grundlegende 12-Takt-Blues-Schema und einiges mehr. Kenntnisse, die zur eigenen spielerischen Betätigung und zur selbständigen Weiterführung vorbereiten. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich! Eigene Instrumente (Blues Harp, Big River Harp, Pro Harp, Special 20 oder ähnliche) bitte in C-Dur mitbringen, oder eine Big River Harp zum Preis von ca. 30,- € vor Ort erwerben.

Teilnehmergebühr: 59,- € pro Person

Ort: Kulturfabrik Hangar 21 in Detmold

Anmeldungen unter: 05231 458 12 11 oder info@hangar-21.eu