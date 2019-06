Blühwiesenkonzept und Blühsamen-Aktion bei der Stadt – den Bienen zur Liebe

Vlotho. Die kleinen behaarten Insekten sind unentbehrlich für unser Ökosystem. Doch in den vergangenen Jahren gingen ihre Bestände dramatisch zurück. Nach Untersuchungen in mehreren Bundesländern ist die Anzahl der Fluginsekten seit 1989 um bis zu 80 Prozent gesunken.

Um die Bienen zu schützen und auf den Rückgang der weltweiten Bienenpopulation aufmerksam zu machen, haben die Stadt Vlotho mit den Vlothoer Wirtschaftsbetriebe ein gemeinsames „Blühwiesenkonzept“ entwickelt. Im Rahmen des Konzeptes wurden in den letzten Wochen an mehreren Orten in Vlotho neue Staudenbeete und Blühwiesenbeete gepflanzt sowie alte Beete aus dem Vorjahr neubepflanzt. Darunter zum Beispiel die Grünfläche vor der Jugendfreizeitstätte, die Beete rund um den Kreisel Wasserstraße oder auch das Beet an der Buhnstraße/Einmündung Ringstraße.

Die Bienenfreundlichen pflanzen sollen den kleinen Bestäubern und anderen Insekten im Stadtgebiet mehr Lebensraum geben, erklärt Ralf von der Marwitz (Vlothoer Wirtschaftsbetriebe -Foto als Anlage-), der mit der Umsetzung des Blühwiesenkonzeptes betraut ist. Das Konzept soll auch für die kommenden Jahre weiter ausgearbeitet und deutlich größer werden – allerdings sei es gar nicht so einfach geeignete Plätze für Blühwiesen und Co. zu finden. Immerhin müsse man auch bestimmte Bodenbedingungen und Standortfaktoren bedenken, so von der Marwitz. Wer Ideen, Fragen oder Anregungen bezüglich des Konzeptes und der weiteren Planung hat, könne sich jeder Zeit auch an die Wirtschaftsbetriebe wenden.