Blue Monday im Spökes

Bielefeld. Am Montag, dem 15. April, findet im Spökes, Johannisstr.3, Bielefeld-Schildesche, der „Blue Monday“ statt. Bei dieser 14-tägigen Veranstaltungsreihe lädt sich der Gastgeber, Bluesmusiker Greyhound George, jeweils einen anderen musikalischen Gast ein um mit diesem den Abend zu gestalten.

Am 21. Januar begrüßt Greyhound George den Bluesharpspieler Gerd Gorke. Seit 30 Jahren ist Gerd Gorke in der deutschen Bluesszene präsent. In dieser Zeit spielte er mehr als 2500 Konzerte in ganz Deutschland. Ebenso tourte er mit seinen Bands „ Hootin’ the Blues „ den „ Deltaboys „ und den“ Speedos“ durch 14 Länder Europas und in die USA.

Zahlreiche Konzerte mit amerikanischen Bluesmusikern wie:

Angela Brown, Louisiana Red, Dave Myers, Sam Myers und über 10 Jahre intensive Konzerttätigkeit mit der US. Sängerin Jeanne Carroll & Blues Mafia bereichern seine Vita.