Wir sind mit Wanderschuhen im Furlbachtal

Wir wandern durch einen schmalen, tief eingegrabenen Patt wieder abwärts an das Ufer des Baches. Hier soll künftig eine Wassererlebnisstelle entstehen, so dass wir Wanderer an einer räumlich begrenzten Fläche den (sehr kalten) Bach genießen können. Wie in allen Naturschutzgebieten sollte man nämlich auch hier im Furlbachtal die Wege nicht verlassen, um die Natur nicht zu stören. Dass aber gerade bei so sommerlichen Temperaturen der Wunsch nach einem kurzen Kneippbad groß ist, ist verständlich. Wir freuen uns also schon heute auf eine hoffentlich erfolgreiche Projektumsetzung.