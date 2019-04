Blind Date – Paderborn und seine Partner(-städte)

Führung der Tourist Information Paderborn am 13. April 2019, 14 Uhr:

Paderborn. Seit Jahrzehnten ist Paderborn durch Städtefreundschaften global hervorragend vernetzt. Manche Partnerstädte sind bekannt, andere eher unbekannt.

Beim Blind Date lernen die Teilnehmer diese Partner(-städte) an geeigneten Orten der Paderborner Innenstadt besser kennen und erwecken so die internationalen Beziehungen zum Leben. Damit wird der Rundgang durch die Stadt zu einem virtuellen Rundflug durch die Welt. Das „Boarding“ für die rund 90-minütige Reise ist um 14 Uhr vor der Tourist Information am Marienplatz, der „Rundflug“ kostet fünf Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Tickets können deshalb im Voraus in unserer Tourist Informationam Marienplatz oder online unter www.paderborn.de/fuehrungen erworben werden. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor der Führung möglich.