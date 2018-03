Blick über den „Tellerrand“

Stadt und Familie-Osthushenrich-Stiftung erweitern Fördermöglichkeiten für Reisen in die Partnerstädte im Rahmen von Übergang Schule-Beruf

Gütersloh. Über den „Tellerrand“ schauen und die Berufswelt in anderen europäischen Ländern kennenlernen: Das ist das Erfolgsrezept der europäischen Praktikumsbörse, deren Angebot sich speziell an Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I richtet. Stadt und Familie-Osthushenrich-Stiftung fördern seit Jahren den Austausch. Jetzt haben sie das Angebot noch einmal erweitert – zum einen auf alle Schulen der Sekundarstufe I in Gütersloh. Zum anderen können nun, dank einer weiteren Aufstockung der Förderung, auch Gruppenreisen in die fünf Gütersloher Partnerstädte unterstützt werden, wenn sie sich inhaltlich mit Fragen zum Übergang von Schule und Beruf beschäftigen.

„Mit der Familie-Osthushenrich-Stiftung als Partner haben wir in den vergangenen Jahren ein Angebot aufbauen können, das inzwischen weit über Gütersloh hinaus als vorbildhaft wahrgenommen wird und mit einem Sonderpreis des Landes NRW ausgezeichnet wurde,“ sagte Bürgermeister Henning Schulz und dankte Dr. Burghard Lehmann als Geschäftsführer für das Engagement der Stiftung. „Bei der Information über Berufe europäisch zu denken, das eröffnet neue Perspektiven und erweitert die Möglichkeiten.“

Mit der zusätzlichen Fördermöglichkeit für Gruppenreisen sollen einmal mehr auch die Gütersloher Partnerstädte – Châteauroux in Frankreich, Broxtowe in Großbritannien, Grudziadz in Polen, Falun in Schweden und Rshew in Russland – bei Schülern und Schülerinnen in den Fokus gesetzt werden. Einige haben im Rahmen der Praktikumsbörse bereits Erfahrungen in Unternehmen der Partnerstädte gemacht. „Wir wissen aber, dass das Interesse besteht, die Partnerstadt im Dialog über Ausbildung, berufliche Perspektiven und als Wirtschaftsstandort kennenzulernen“ sagen Karin Delbrügge, bei der Stadt Gütersloh zuständig für die Städtepartnerschaften und Jörg Möllenbrock, der die Europäische Praktikumsbörse auf den Weg gebracht hat. Dem will nun das zusätzliche Angebot Rechnung tragen.

Weitere Informationen über die Förderung von Auslandspraktika und Gruppenreisen unter: www.guetersloh.de